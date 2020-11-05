В Омске продолжают поиски парня, пропавшего две недели назад

Парня ищут уже вторую неделю. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Уже вторую неделю ничего не известно о судьбе 28-летнего Александра Гольского. По имеющейся у полиции информации, он гостил у друга в Волжском поселке Октябрьского округа в Омске и ушел 22 октября примерно в 14:00. Сам парень проживает в Советском округе, но ни домой, ни на работу он не добрался.

Приметы: на вид 28-30 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные короткие прямые.

На момент ухода был одет: черная шапка с подворотом и красной эмблемой «Reebok», куртка болотного цвета, черные спортивные штаны «Kappa», кроссовки болотного цвета с белой подошвой.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию.