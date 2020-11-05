В Таврическом районе Омской области появится новая тренажерная площадка

В Таврическом районе появилась новая тренажерная площадка для подготовки к сдаче норм ГТО. Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Таврическом районе Омской области завершают установку площадки для подготовки к выполнению норм ГТО. Ее установка в районе стала возможной благодаря поддержке развития спорта губернатором региона Александром Бурковым и реализации проекта "Спорт - норма жизни" в рамках нацпроекта "Демография".

- В этом году в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» приобретены семь комплексов ГТО, один из которых в полном объеме доставлен в Таврический район и устанавливается здесь. Уверен, что создание такого комплекса позволит улучшить качество подготовки и приема нормативов ГТО. До 2024 года такие площадки появятся в каждом районе Омской области. В прошлом году было возведено 14 комплексов, до конца нынешнего года будут оборудованы еще 7, - отметил министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

Новая площадка состоит из 26 тренажеров, необходимых для подготовки к сдаче норм ГТО.