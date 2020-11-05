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Общество

Через махинации омский бизнесмен не заплатил 16 миллионов налогов

Теперь ему придется выплатить их государству
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Суд обязал омича вернуть невыплаченные налоги.

Суд обязал омича вернуть невыплаченные налоги.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще в прошлом году директора компании "СибОйл-Плюс" признали виновным в уклонении от уплаты налогов. Тогда суд решил наказать бизнесмена штрафом в 350 тысяч.

Налоговыми махинациями омич занимался с 2014 по 2016 годы. Он уже имел солидную задолженность по налогам, но самостоятельно решил их не выплачивать. Он заключил фиктивные договоры с подставными фирмами-однодневками на оказание транспортных услуг и постепенно погасил долг в 16,4 миллиона перед налоговой за счет налоговых вычетов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, директор фирмы после решения суда не принял мер по погашению ущерба от преступной деятельности в добровольном порядке. Поэтому прокуратура подала на бизнесмена повторный иск с требованием возместить ущерб, который составил 15,9 миллионов рублей. Суд встал на сторону прокуратуры и обязал должника выплатить долги.