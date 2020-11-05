Названа причина дефицита лекарств в омских аптеках

Производители стараются везти лекарства туда, где выше спрос. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже не первую неделю омичи жалуются на недостаток лекарств в омских аптеках. Жители вынуждены постоянно искать нужные лекарства, ездить за ними по всему городу или даже обмениваться препаратами в Интернете через соцсети.

О причине такой жесткой нехватки лекарств в регионе рассказал губернатор Омской обалсти Александр Бурков.

- Главное - найти способ, чтобы производители поставляли лекарства именно нам в регион. Трудность в чем? Конечно, выгодно производителям сегодня поставлять в Москву. Там и цены выше, и спрос выше. А в дальние регионы они стараются не везти, - отметил глава Омской области в интервью 12 каналу. - Сейчас мы персонально работаем с каждым производителем, чтобы привозили к нам. Мы пытаемся урвать зубами, руками, чтобы обеспечить омичей этими лекарствами.