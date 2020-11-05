В общей сложности количество коек под ковидных пациентов уже увеличили до 3670. Фото: Архив "КП"

В Омске пытаются оперативно решить вопрос с острой нехваткой мест в больницах для пациентов с ковидом. Под эти цели уже перепрофилировании несколько лечебных учреждений. Сейчас идет работа над переоборудованием санаториев.

– Кроме открытых стационаров, сегодня оборудуют несколько санаториев кислородными системами для того, чтобы туда класть больных, если вдруг будет увеличение, – сказал Александр Бурков во время интервью двум омским телеканалам.

Кроме того, губернатор сообщил, что на помощь врачам направлены 800 преподавателей из медицинских образовательных учреждений. Ранее работать в больницы и поликлиники уже вышли 900 студентов-медиков.

Напомним, в Омской области продолжается резкий рост заболеваемости коронавирусом. По данным за минувшие сутки, снова зафиксирован абсолютный рекорд по числу новых зараженных – 205 человек. Общее число заболевших составило 16 590 человек, из которых 11 868 выздоровели, 445 умерли.