Губернатор Омской области рассказал, что лечился от ковида в столице

Александр Бурков получил положительные результаты тета на коронавирус в Москве и уже не смог никуда улететь. Фото: пресс-службе правительства Омской области

Около месяца назад губернатор Омской области Александр Бурков потряс омичей сообщением о том, что заразился коронавирусом. Об этом глава региона рассказал в своем Instagram. Перед этим он побывал с рабочим визитом в Республике Беларусь. После, Александр Бурков планировал отправиться в Новосибирск на совет безопасности, поэтому и сдал тест на ковид. Он оказался положительным.

- После поездки в Минск и Могилев я продолжал работу в Москве и должен был вылететь в воскресенье в Новосибирск. Соответственно, в субботу я сдавал тест в связи с тем, что в Новосибирск планировался совет безопасности. В воскресенье утром я получил положительный тест по ковиду, - рассказал Александр бурков в интервью 12 каналу. - Все, согласно распоряжению Роспотребнадзора и министерства здравоохранения, я не могу покинуть эту территорию. Я провел три недели в Москве, в этих четырех стенах, один, без семьи, без ребенка и жены. Конечно, было непросто. Первую неделю было очень тяжело, а уже со второй недели включился в работу.