Губернатор не исключил возможность отставки главы омского минздрава Солдатовой

Губернатор прокомментировал будущее министра Солдатовой. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омский губернатор Александр Бурков прокомментировал ситуацию вокруг отставки министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой. Жители в соцсетях давно критикуют ее ведомство и саму чиновницу. Кто-то даже опубликовал петицию в Интернете с требованием отставки главы минздрава. После дикой истории со скорыми, которые в конце октября не нашли места для двоих пациентов в омских больницах, слухи об увольнении Ирины Солдатовой только подкрепились. Тем более, что в регион из Москвы прилетели с проверкой чиновники минздрава РФ.

Впервые высказался о возможных кадровых решениях после этой шумихи у губернатор. Правда, сделал это в интервью лишь двум телеканалам. В последнее время Александр Бурков предпочитает общаться лишь с определенными СМИ. В разговоре с ними он не исключил возможную отставку Солдатовой.

- В ближайшее время закончатся проверки — внутренняя и Росздравнадзора. По итогам этих проверок будут приняты кадровые решения. Они могут касаться как министра здравоохранения, так и других сотрудников ведомства, - обтекаемо в интервью 12 канала сказал губернатор.

Случившееся в конце октября он назвал ЧП.

- Причины — системный сбой в минздраве, в самой системе управления медицинскими учреждениями, во взаимодействии минздрава со скорой, стационарами ковидными. Получили такой сбой, такую преступную халатность. Проводится проверка, по ее итогам будут сделаны определенные выводы, - сказал Бурков.

Ранее к омичам обратилась и сама Ирина Солдатова. Она попросила у жителей терпения и "не подливать масло в огонь".