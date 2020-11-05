В Омске пропала 42-летняя женщина, которая нуждается в помощи медиков

Оксана Газевич пропала 4 ноября. Фото: «ЛизаАлерт»

В Омске объявили о поиске 42-летней Оксаны Газевич. Сообщается, что омичка, которая нуждается в медицинской помощи, ушла из дома утром 4 ноября. С тех пор родные и близкие не представляют, где она находится.

Приметы Оксаны Газевич: рост 178 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие.

Одежда: коричневый пуховик с капюшоном, светло-бежевое вязаное платье, черные ботинки, бежевая шапка.

Если вы знаете, где находится Оксана Газевич или готовы присоединиться к ее поискам, позвоните организатору омского поискового отряда «ЛизаАлерт» по т. 8-950-784-18-87.