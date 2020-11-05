Омич, заразившийся ковидом, рассказал, что чувствовал во время болезни

Болезнь у него протекала в легкой форме. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Многие сибиряки о коронавирусе уже знают не меньше врачей. Достаточно описано и симптомов и вариантов лечения. О том, как протекает болезнь и что чувствует пациент при ковиде, сайту "Комсомольская правда в Омске" подробно рассказал житель Омска Сергей К. Он заразился в конце декабря.

- Появился насморк, временами кашель, ломило мышцы на ногах, но я списал это на спортивные нагрузки. Я хожу в бассейн и накануне как раз много проплыл, - рассказал омич.

Дальше самочувствие ухудшалось, но в целом все было терпимо.

- Я сделал тест, когда потерял обоняние. Он оказался положительным. Вообще, конечно, удивительные ощущения: воздух одинаковый, что дома, что на улице. Нюхаешь живые цветы и ничего не чувствуешь. Начинает постепенно пропадать и вкус - вся еда или горькая, или пресная, - говорит заразившийся Сергей.

По его словам, болезнь он переносит на ногах. Температуру тела измеряет каждый час - больше 36.8 она не поднималась.

- Из необычных ощущений еще - тяжесть дыхания. Вдыхаешь воздух и легкие словно покалывает, немного даже поддавливает, но терпимо. После меня симптомы проявились у жены, а вот на детей ковид пока не действует, но мы держим руку на пульсе, - рассказал сибиряк.