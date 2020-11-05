Глава омского минздрава Ирина Солдатова прервала молчание и обратилась к жителям

Ирина Солдатова обратилась к омичам. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Давно омичи не слышали заявлений от министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой. Чиновница в последние месяцы получает массу критики в соцсетях и СМИ. Однако в День народного единства она сделала исключение и обратилась к жителям Омской области.

Министр попросила у них понимания и терпения, а также заявила, что пандемию в регионе обязательно победят.

- Ваше терпение и понимание! Нагрузка на систему здравоохранения возросла многократно, болеют врачи и медсестры, их близкие и родственники, к сожалению, в этой неравной борьбе мы теряем коллег! - сказала глава минздрава.

Прокомментировала она, видимо, и настроения омичей. В последние недели из-за ситуации с нехваткой мест в больницах и врачей, а также дефицита лекарств в аптеках ведомство Ирины Солдатовой получает очень много критики в СМИ и соцсетях. Чиновница попросила не подливать масла в огонь и не ругать омских медиков.

- Давайте перестанем искать виноватых, ругать врачей, говорить, что все только плохо, «подливать масла в огонь» и устраивать провокации! Как дальше будут развиваться события зависит только от нас! Давайте слышать друг друга, - обратилась к омичам глава минздрава Ирина Солдатова.