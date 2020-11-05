Назван новый запрет для детей из-за коронавируса в Омске

Для детей продлили каникулы, но не для того, чтобы они гуляли в общественных местах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский власти продолжают борьбу с пандемией. Цифры зараженных коронавирусом бьют рекорды: каждые сутки заболевает по 200 человек. Поэтому в регионе вынуждено продлили каникулы для школьников до 13-14 ноября. Педагоги, кстати, тоже массово болеют.

Однако свободно гулять в излюбленных для себя местах омские подростки не смогут. Оперштаб ввел важное ограничение для детей. Теперь несовершеннолетним запрещено появляться без сопровождения взрослых в торговых центрах, кинотеатрах, кафе и ресторанах. Все подростки могут находиться там лишь вместе с родителями.

Правда, кто и как будет следить за соблюдением этого запрета, пока непонятно. Неясно и что грозит нарушителям. Власти пока не комментировали введенное ограничение.