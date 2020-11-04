В Омске открылась выставка «Россия. Полет через века»

Выставка открылась 4 ноября. Фото: omskportal.ru

Теперь, чтобы увидеть завораживающие пейзажи Куршской косы и Ключевской Сопки, заснеженное Заполярье, хребты величественных Кавказских гор омичам не надо лететь через всю Россию. Для этого достаточно добраться до аэропорта.

Невероятную красоту нашей страны можно увидеть глазами фотографов из разных регионов, которые участвуют в выставке «Россия. Полет через века». Ее открыли в омской воздушной гавани сегодня, 4 ноября.

Фото: omskportal.ru

– Сегодня День народного единства, и в этот день мы вспоминаем, что Россия – это страна с самой большой территорией, с очень большим количеством народов, которые населяют ее, и с очень большой историей, – сказал во время сегодняшнего пресс-показа экспозиции генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» Олег Селиверстов. – Символично, что аэропорты по всей стране организовали у себя выставку, точно такую, которую мы открываем здесь. Выставка представляет собой фотографии, которые сделаны как профессионалами, так и просто жителями регионов. Их объединяет то, что они все сделаны с большой любовью, сделаны в различных уголках нашей страны, чтобы люди видели и гордились той страной, в которой живут. Потому что очень многие в этих местах не были, но очень хотели бы попасть. Символично, что именно аэропорты делают такую выставку, потому что авиация при такой большой территории страны имеет большое значение, чтобы люди могли посмотреть, в какой стране они живут.

Фото: omskportal.ru

Омская область стала одним из 85 российских регионов, где открылась эта экспозиция. Часть работ посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. А идея создания проекта, реализованного при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и ПАО «Московский Кредитный Банк», принадлежит Группе компаний «РЕГИОН».

– Фотовыставка «Россия. Полет через века», которую мы открываем сегодня, в День народного единства, показывает, какая красивая в России природа, насколько разнообразна архитектура городов, какая богатая культура у нашей страны, – подчеркнул министр культуры Омской области Юрий Трофимов. – Важно, что часть выставки посвящена 75-летию Победы – в нее вошли фотоработы военных корреспондентов, которые сопровождаются строчками из стихотворений о войне. Уверен, что пассажирам, ожидающий свой рейс, будет интересно познакомиться с выставкой, совершить путешествие по регионам, в том числе и по Омской области.