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Омичи расскажут друг другу о народных традициях

Для этого организуют онлайн флэшмоб
Источник:kp.ru
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Омичи через соцсети могут поделиться интересными фактами о своих национальных особенностях.

Омичи через соцсети могут поделиться интересными фактами о своих национальных особенностях.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По всей России 3 и 4 ноября проходит онлайн флэшмоб "Россия - наш общий дом", приуроченный ко Дню народного единства. Идея создателей в том, что каждый желающий может рассказать в доступной форме о культурных особенностях своего народа. Делиться можно любыми фактами, которые кажутся важными или просто интересными: что значат узоры на национальной одежде, откуда взялись блюда национальной кухни, народные мифи и легенды и многое другое.

К этому флэшмобу легко могут присоединиться и омичи. Для того, чтобы поучаствовать нужно всего лишь опубликовать пост в любой соцсети оформив его определенным образом и поставить хэштег #Россиянашобщийдом.