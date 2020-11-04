Омичи расскажут друг другу о народных традициях

Омичи через соцсети могут поделиться интересными фактами о своих национальных особенностях. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По всей России 3 и 4 ноября проходит онлайн флэшмоб "Россия - наш общий дом", приуроченный ко Дню народного единства. Идея создателей в том, что каждый желающий может рассказать в доступной форме о культурных особенностях своего народа. Делиться можно любыми фактами, которые кажутся важными или просто интересными: что значат узоры на национальной одежде, откуда взялись блюда национальной кухни, народные мифи и легенды и многое другое.

К этому флэшмобу легко могут присоединиться и омичи. Для того, чтобы поучаствовать нужно всего лишь опубликовать пост в любой соцсети оформив его определенным образом и поставить хэштег #Россиянашобщийдом.