«Единственный раз, когда болезнь помешала мне выйти на сцену»: Актер Омской драмы Валерий Алексеев вылечился от ковида

Валерий Алексеев победил ковид и скоро снова выйдет на сцену. Фото: omskdrama.ru

Напомним, в начале октября стало известно, что любимец омской публики Валерий Алексеев заразился коронавирусом.

В СМИ даже появилась пугающая информация, что актера Омской драмы увезли в больницу. Однако скоро опасения развела жена Валерия Ивановича, написавшая на своей странице в Instagram, что супруг действительно заболел, но лечится дома.

На днях в пресс-службе театра рассказали, что Валерий Алексеев победил недуг и возвращается на работу. А вот, что написал сам артист в официальной группе Омской драмы в соцсети «ВКонтакте»:

– Хочу сказать спасибо всем зрителям, которые волнуются о моем здоровье. Это очень приятно, начинаешь себя в какой-то степени ценить. Когда постоянно работаешь, не задумываешься об этом, – пишет Валерий Алексеев. – Но когда ты заболеваешь, и люди из многих городов, даже из дальнего зарубежья, звонят и спрашивают о самочувствии, начинаешь понимать, что ты что-то значишь в этой жизни. Я не привык болеть, для меня это очень странно, и единственный раз, когда болезнь помешала моему выходу на сцену - это сейчас. Но я думаю, что я это пережил. Сейчас нахожусь в санатории «Оазис», много хожу, набираюсь сил, дыхание восстанавливаю. Все хорошо, и вот уже скоро я буду играть спектакли. Соскучился по зрителям, по работе.

Уже 5 ноября народный артист России Валерий Алексеев выйдет на сцену в комедии «Безумный день, или Женитьба Фигаро», 10 ноября – в спектакле «Дракон», 11 ноября – в заглавной роли в водевиле «Лев Гурыч Синичкин», а 12 ноября – в постановке «Ханума».