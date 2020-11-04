«Огнетушитель есть?»: На видео попало, как у омского дрифтера загорелась машина

Омичи предполагают, что машина не была приспособлена для таких развлечений. Фото: ВКонтакте

Омичи стали свидетелями инцидента с участием омских дрифтеров. Молодые люди собрались на парковке одного из супермаркетов, чтобы попробовать свои силы в искусном управлении автомобилем, но что-то пошло не так.

На видео, которое сняли очевидцы, попал момент начала возгорания. Дрифтер не остановился вовремя, и во время движения испод колес пошли искры. После чего машина загорелась. Водитель только и успел выпрыгнуть из салона, а огнем охватило все днище автомобиля.

Друзья стали экстренно искать огнетушитель, которого в пострадавшей машине, видимо, не было. Но найти его удалось не сразу, вечером на парковке почти никого не было. К счастью, обошлось без жертв, а автомобиль удалось быстро потушить.

В комментариях омичи недоумевают, почему у дрифтера не оказалось своего огнетушителя специально для таких случаев и отмечают, что парковки - не место для подобных развлечений.