Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Огнетушитель есть?»: На видео попало, как у омского дрифтера загорелась машина

Огнетушитель искали по всей парковке
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Омичи предполагают, что машина не была приспособлена для таких развлечений.

Омичи предполагают, что машина не была приспособлена для таких развлечений.

Фото: ВКонтакте

Омичи стали свидетелями инцидента с участием омских дрифтеров. Молодые люди собрались на парковке одного из супермаркетов, чтобы попробовать свои силы в искусном управлении автомобилем, но что-то пошло не так.

На видео, которое сняли очевидцы, попал момент начала возгорания. Дрифтер не остановился вовремя, и во время движения испод колес пошли искры. После чего машина загорелась. Водитель только и успел выпрыгнуть из салона, а огнем охватило все днище автомобиля.

Друзья стали экстренно искать огнетушитель, которого в пострадавшей машине, видимо, не было. Но найти его удалось не сразу, вечером на парковке почти никого не было. К счастью, обошлось без жертв, а автомобиль удалось быстро потушить.

В комментариях омичи недоумевают, почему у дрифтера не оказалось своего огнетушителя специально для таких случаев и отмечают, что парковки - не место для подобных развлечений.