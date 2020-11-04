В Омске вынесли приговор военнослужащему, оправдывавшему теракт

Омича оштрафовали на 400 тысяч рублей. Фото: Архив "КП"

В Омске завершилось рассмотрение уголовного дела, переданного в суд по материалам проверки УФСБ по Центральному военному округу.

Военнослужащего по фамилии Перменев обвиняли по статье «Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

– Согласно материалам уголовного дела, Перменев В. В., будучи курсантом выпускного курса филиала Военной академии материально-технического обеспечения в г. Омске, при обсуждении в социальной сети в публичной группе террористического акта в Новой Зеландии, происшедшего в марте 2019 года, одобрительно высказывался о массовом убийстве, считал данные действия преступника правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Омской области

Решением 1-го Восточного окружного военного суда Перменева признали виновным и оштрафовали на 400 тысяч рулей. Приговор вступил в законную силу.

Добавим, в Омске это уже второе уголовное дело, когда вынесен приговор за оправдание терракта в Новой Зеландии. В мае за аналогичное преступление приговорили к 2 годам колонии 47-летнего таксиста.

Напомним, трагические события в Новой Зеландии произошли в 2019 году. При нападении террористов на мечеть погиб 51 человек, 49 были ранены.