Под Омском фура устроила аварию с тремя легковушками

В аварии пострадал только один водитель. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Накануне на трассе в Омской области произошло очердное серьезноед ДТП с участием большегруза. О нем сообщили в ГИБДД около 18:10.

Как установили прибывшие на место сотрудники, на автодороге "Троицкое - Чукреевка" 24-летний водитель КАМАЗа стал причиной массовой аварии. В районе 8 километра он столкнулся с "Ладой Приорой" под управлением 30-летней омички. После столкновения автомобиль отбросило в сторону и задело еще две машины "Хендай" и "Ниссан".

Больше всего пострадала "Лада". Водителя доставили в больницу. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции, водители иномарок и КАМАЗа не пострадали, а женщину доставили в больницу. Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.