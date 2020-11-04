Омский врач дал совет омичам, которые боятся коронавируса

В коридорах поликлиник полно людей. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Вторая волна коронавируса заставила поверить в опасность болезни даже заядлых скептиков. Ежедневно от ковида умирает несколько омичей, больницы переполнены. Многие сибиряки боятся заразиться. По словам главного врача МСЧ №4 Юрия Филатова, эта паника, которая переносится в СМИ и соцсети, как раз мешает работать медикам. И дал совет тем, кто опасается коронавируса.

- Мешает паника, которую видим в обществе. Лучше бы пациенты знали, как правильно себя вести, чтобы не заразиться, когда приглашать доктора посоветоваться, что нужно делать, когда нужно госпитализироваться, - сказал Юрий Филатов.

По его словам, у небольшого числа жителей ковид протекает тяжело.

- Лишь очень небольшая часть заболевших болеет тяжело, основная часть – легкое и бессимптомное течение болезни, - отметил врач.

Напомним, с начала пандемии в Омской области от коронавируса скончались 440 человек. А цифры Росстата еще выше в несколько раз.