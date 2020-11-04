Стало известно, какую еще омскую больницу переводят на борьбу с ковидом

В Омской области под ковид переводят все новые и новые больницы. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Вторая волна коронавируса вносит свои коррективы. Все больше омских больниц снова переводят на прием пациентов с ковидом, как это было весной. Сегодня стало известно, что таких больных теперь будет принимать и МСЧ №7, расположенное в Нефтяниках. Там создадут дополнительно 130 мест для пациентов, зараженных коронавирусом.

- В настоящее время мы принимаем пациентов в тяжелом состоянии или состоянии среднеи тяжести, с более чем 50-процентным поражением легких. Для лечения таких пациентов в учреждении имеются все необходимые препараты. И кислорода хватает. В учреждении оборудовали централизованную систему обеспечения кислородом, – рассказал главврач МСЧ-7 Вячеслав Егоренко.

Добавим, что всего в Омской области создано 3410 мест для пациентов с ковидом. В ближайшее время власти готовы увеличить количество коек в ковидных госпиталях.