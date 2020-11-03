Омские синоптики рассказали о погодной аномалии

Уходщая осень выдалась довольно теплой. Фото: Архив "КП"

2020 год, наверное, запомнится омичам как один из самых теплых за долгое время.

Напомним, весна в этот раз началась очень рано – снег таял уже в феврале. А в мае и вовсе установилась 30-градусная жара. Этот месяц синоптики уже признали аномально теплым.

Такая же знойная погода за исключением небольших перерывов держалась все лето. Не подвела и осень. Сентябрь также бил температурные рекорды многих лет. Эта же тенденция сохранилась и в октябре.

– Среднемесячная температура воздуха в Омской области составила +3…+6 градусов, что на 2-3 градуса выше нормы, – сообщает пресс-служба Обь-Иртышского УГМС. – Максимальная температура воздуха в отдельные дни повышалась до +17…+20 градусов. Самая высокая, +20 градусов, отмечалась в Полтавке 16 октября. Минимальная температура воздуха понижалась до -6…-12 градусов. Самая низкая, -12 градусов, наблюдалась в Васиссе 29 октября.

Также сообщается, что в большинстве районов области сумма осадков в октябре составила 48-89 процентов. В севере (Знаменское, Усть-Ишим, Большие Уки, Тевриз, Тара) выпало 109-144 процентов от нормы.

В отдельные дни месяца наблюдались туманы с ухудшением видимости до 200-800 м, а также гололед. Ветер усиливался до 15-22 м/с.

– Несмотря на то что, нынешний октябрь был достаточно теплым, в климатической системе наблюдений, он уступает место более теплым годам, – комментирует начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко. – Так, в Омске среднемесячная температура воздуха +7,5 градуса наблюдалась в 1997 году.

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