«Амбулатория должна работать четко»: губернатор Омской области поручил усилить контроль за оказанием медпомощи в поликлиниках

Александр Бурков потребовал усилить контроль за оказанием медпомощи в поликлиниках.

Омичи массово жалуются на явные проблемы не только со скорыми, но и с очередями к обычным врачам. Многим приходится ждать прием у терапевта по несколько часов. Губернатор Омской области Александр Бурков сегодня провел совещание с медиками, чтобы выяснить причины очередей и предотвратить их в дальнейшем.

- Пандемия уже не первый месяц. Вы к этому готовы – это не апрель месяц, не май. И самое главное знания есть: вы понимаете, как лечить, как оказывать помощь. Сегодня стационары без вас не справятся. Если первые месяцы они были на передовой, то сегодня вы спасаете ситуацию. Основная нагрузка ложится на плечи амбулаторного звена. Только при четкой организации поликлиник мы сможем оказать действенную помощь населению, снять этот психоз, панику в обществе. Наше здравоохранение – система сообщающихся сосудов: если люди не могут попасть на прием в поликлинику, то пытаются попасть через скорую в стационары, даже с лёгким заболеванием. Амбулаторная помощь должна работать четко, - подчеркнул Александр Бурков в разговоре с главврачами.