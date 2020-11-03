Стало известно, куда делись буквы с омской звезды «Слава Героям» на бульваре Победы

Как выяснилось, буквы от звезды отвалились без посторонней помощи. Фото: мэрия Омска

Омская мэрия сегодня, 3 ноября, разослала релиз, в котором рассказывалось о повреждении Звезды Героям на бульваре Победы. Чиновники заподозрили в вандализме местных жителей и даже написали заявление в полицию.

Эту же информацию подтвердил и опрошенный сторож. Он сообщил, что видел неких молодых людей, которые ломали памятник.

Но выяснилось, что причина случившегося куда банальнее – буквы просто отвалились от звезды, потому что их плохо закрепили.

– На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Недостающие буквы обнаружены на пьедестале монумента, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В ходе проверки будет установлена причина, по которой буквы оказались откреплены от основной конструкции. Дежуривший в парке охранник пояснил, что ранее буквы неоднократно откреплялись без постороннего воздействия.