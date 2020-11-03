В Омске задержали преступника, находившегося в федеральном розыске

Патрульные Росгвардии случайно задержали преступника. Фото: пресс-служба Росгвардии по Омской области

О странно ведущем себя мужчине патрулю Росгвардии сообщил случайный прохожий. Мужчина заметил на улице старнного человека, размахивавшего руками, и рассказал о нем встретившимся гвардейцам. Они проследовали к указанному месту и действительно нашли там 31-летнего мужчину, который громко кричал и привлекал к себе лишнее внимание.

Когда его задержали для проверки личности, выяснилось, что дебошир находится в федеральном розыске. Его должны были судить в Алтайском крае, но он сбежал и скрывался от суда. При этом, как уточнили в пресс-службе Росгвардии, сам задержанных заявил, что не знал о том, что его разыскивали в другом регионе.

Сейчас мужчина находится в полиции под арестом.