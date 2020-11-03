От коронавируса в Омской области скончались 440 человек

Количество летальных исходов болезни не снижается. Фото: Олег УКЛАДОВ

По последним данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Омской области на 3 ноября зафиксировано 440 смертей от коронавируса. Такое число пациентов скончались от новой болезни за все время, что эпидемия свирепствует на территории Омской области.

За прошедшие сутки омский минздрав выявил 4 новых летальных случая. Это стабильный показатель. В нашем регионе но несколько дней остается на одном и том же уровне.

По данным статистики за прошлую неделю с 26 октября по 1 ноября на территории региона коронавирус унес жизни 21 человека.