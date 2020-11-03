202 омича заразились коронавирусом за сутки

В регионе второй день подряд фиксируют более 200 новых заражений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский минздрав опубликовал свежие данные по статистике заражения коронавирусом в Омской области. Уже второй день подряд зафиксировали более двухсот зараженных. Сегодня прирост заболевших составил 202 человека, всего с начала пандемии на территории региона насчитали 16 385 заболевших.

Количество выздоровевших увеличилось со 107 до 113, но все еще остается значительно ниже числа зараженных. За все время пандемии в Омской области вылечились от ковида 11 762 пациента.

Сегодня снова скончались 4 человека. Общее число погибших теперь составляет ровно 440 человек.

По данным министерства здравоохранения на данный момент коронавирусом в разной форме на территории региона болеют 3 586 пациентов.

COVID-19 продолжает довольно активно распространяется и в районах Омской области. Несомненным лидером по количеству заболевших за сутки остается Омск - 171 новый случай, а в регионах картина заболеваемости на 3 ноября выглядит так: Омский район – 8, Калачинский район – 4, Москаленский район – 3, Оконешниковский, Большереченский, Кормиловский районы – по 2, Саргатский, Азовский, Черлакский, Павлоградский, Седельниковский, Русско-Полянский, Нововаршавский, Колосовский, Называевский, Таврический районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.