Актер омского «Пятого театра» сделал предложение своей девушке прямо на сцене

Станислав Ляшенко сделал предложение прямо на сцене. Фото: скриншот видео («Пятый театр»)

Накануне актер «Пятого театра» Станислав Ляшенко был задействован в главной роли в спектакле «Тестостерон». А по окончании постановки, когда артисты выходят на поклон, зрителей ждало еще одно трогательное событие.

Станислав пригласил на сцену свою девушку и сделал ей предложение. Валерия, которой в этот день исполнилось 25 лет, ответила согласием. После этого, кроме традиционных оваций, люди из зала еще и начали кричать «Горько!»