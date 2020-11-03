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Омич взял для мошенников кредит почти на миллион рублей

Возвращать деньги банку придется ближайшие 5 лет
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич был уверен, что спасает себя от мошенников, но уже попался на их крючок

Омич был уверен, что спасает себя от мошенников, но уже попался на их крючок

Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратился 24-летний омич, который рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников. Все проходило по стандартному сценарию: омичу позвонили от имени банка и сообщили, что на его имя взяли крупный кредит 980 тысяч рублей. Чтобы злоумышленники не успели воспользоваться деньгами, нужно было срочно перевести их на резервные счета.

Как уточняют в полиции, молодой человек поверил мошенникам, потому что они постоянно поддерживали с ним связь. Под их руководством омич продиктовал специальные коды из смс, снял деньги в ближайшем банкомате и по 15 тысяч перевел на разные номера телефонов. Когда он обратился в отделение банка, чтобы узнать, как быть дальше, ему ответили, что он сам взял кредит и выплачивать его придется ближайшие 5 лет.

Сейчас полицейские ведут расследование. Предварительно установлено, что звонили потерпевшему из Москвы.

Криминал