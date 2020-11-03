Двое омичей, обидевшихся на увольнение, изуродовали машину начальника

У иномарки порезали колеса, сломали боковое зеркало и разбили стекло. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

39-летний омич, работавший на стройке, обратился с заявлением в полицию. Он сообщил, что неизвестные испортили его машину "Ниссан". На иномарке порезали колеса, разбили стекло и сломали боковое зеркало.

Оказалось, что сибиряк работал строителем и припарковал машину неподалеку от объекта. Полицейские быстро вышли на след подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых омичей - 27 и 30 лет. Владельца машины они прекрасно знали. Парочка решила отомстить ему за недавнее увольнение из бригады. Теперь обоим грозит до двух лет тюрьмы.

- Задержанные признались в содеянном и рассказали, что хотели отомстить, а мотивом послужила обида на собственника автомобиля: он уволил их из рабочей бригады, – сообщили в пресс-службе омской полиции.