В Омской области мужчина убил ветерана ВОВ после ссоры

Дело об убийстве ветерана уже передали в суд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тевризском районе Омской области завершилось расследование убийства ветерана Великой Отечественной Войны. Материалы дела уже передали в районный суд и скоро рассмотрят по существу.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что преступление произошло в мае 2020 года. Тогда 65-летний житель районного поселения Тевриз пришел в гости к знакомому 95-летнему ветерану. Разговор зашел о войне и сражениях, в которых ветеран принимал участие. Между приятелями вспыхнул конфликт из-за того, что подозреваемый оказался не согласен с действиями, которые более 70 лет назад предпринял ветеран. Из-за этого он несколько раз ударил ветерана по голове металлическим чайником, а потом нанес 3 ножевых ранения в грудь.

От полученных травм ветеран скончался на месте, а его приятель забрал нож с собой и выкинул по дороге домой. Как сообщают в прокуратуре, мужчина свою вину в убийстве отрицает.