Омичи, оказавшиеся под угрозой увольнения в пандемию, активно пользуются программой переобучения на новую профессию

Из федерального бюджета на реализацию программы выделено более 40 млн. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омской области пользуется спросом программа переобучения, которая помогает сибирякам освоить новую профессию. Для оказавшихся под риском увольнения в период коронавируса омичей это актуально. Уже направлены 629 человек, из них более 500 участников приступили к обучению.

Как сообщают в пресс-службе омского правительства, всего на сайте express.worldskills.ru заявки для участия в проекте подали 1 407 желающих. Уточнить особенности участия в программе и условия поступления можно по единому круглосуточному номеру горячей линии +7 950 2157464.

- Программа поддержана средствами федерального бюджета и, конечно, Омская область также принимает участие в программе. Воспользоваться такой возможностью до конца 2020 году смогут 1700 омичей. Обучение будет вестись по наиболее востребованным компетенциям, в том числе с применением дистанционных технологий. Из федерального бюджета на реализацию программы выделено более 40 млн, - пояснила замминистра образования Омской области Елена Корчагина.