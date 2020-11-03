Омичи сомневаются, что при благоустройстве «Зеленого острова» вырубают только старые деревья

Благоустройства в парке начали со сноса старых деревьев. Фото: ВКонтакте

Омичи с тревогой за будущее благоустройства парка "Зеленый остров" публикуют сообщения в соцсетях о том, что в парке вырубают хорошие молодые деревья. Автор поста сделал несколько фотографий свежих пней и горы опилок, оставленных рядом. Он также подозревает, что дерево ошкурили и могли использовать как бесплатный стройматериал.

- В парке "Зелёный остров" вдоль велосипедной дорожки идущей по верху от улицы Кемеровская до пейнтбольного клуба вырезаны десятки молодых здоровых прямоствольных деревьев диаметром ствола от 10 см до 25 см. Там же лежат огромные кучи коры этих деревьев. То есть деревья ошкурили там же и решили использовать в качестве строительных материалов? - завается вопросами автор поста.

Опилки заставили омичей сомневаться, не используют ли спиленные деревья в качестве стройматериалов. Фото: ВКонтакте

В пресс-службе администрации напомнили, что вырубка деревьев производится в рамках благоустройства парка и позже будут высажены новые растения.

- В рамках подготовительных работ осуществляется снос 120 старых аварийных деревьев, представляющих потенциальную угрозу для посетителей парка, а также вырезка порослевого возобновления на всей территории парка. Необходимо отметить,что поросль является самосевной и не относится к ценным породам деревьев. Данные виды работ были согласованы городской комиссией по сносу,обрезке и восстановлению зелёных насаждений. Целесообразность выполнения работ по сносу подтверждена в том числе в рамках дендрологических исследований данной территории, - объяснили в мэрии.

Омичи в комментариях также отметили, что спиленные деревья скорее всего были тополями. А они совсем скоро вырастут на прежнем место снова.