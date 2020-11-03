Омские кондукторы сами смогут решать высаживать ли детей без масок из автобусов

Кондукторам посоветовали действовать по ситуации. Фото: Артем КИЛЬКИН

С введением более строгих мер по соблюдению масочно режима в транспорте омичи и кондукторы начали постоянно конфликтовать. Дело доходило даже до вызова полиции. Но больше всего людей возмутил случай с высадкой ребенка без маски.

- Введен запрет на оказание услуг транспорта лицам без защиты органов дыхания. За исключением несовершеннолетних и инвалидов, если это угрожает их жизни и здоровью. Если ребенок окажется один на остановке на окраине города, то, безусловно, кондуктор действовал неправомерно. Есть другие способы избежать конфликтной ситуации, - отметил начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами Министерства региональной безопасности Юрий Чистяков.

Также он посоветовал работникам транспорта "исходить из разумности и адекватности" и сознательно не обострять конфликты.