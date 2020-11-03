Росводоканал: лучшее будущее городов – наша приоритетная задача

Обслуживая 5,5 млн пользователей в семи регионах страны, «Росводоканал» определил важной составляющей своей миссии повышение привлекательности регионов России за счет развития комфортной городской среды.

Благодаря непрерывным инвестициям в инфраструктуру и внедрению передовых технологий, за последние 7 лет работы в семи крупных административных и промышленных центрах России «Росводоканалу» удалось на 20% снизить потери воды, на 55% - аварийность на сетях водоснабжения и на 25% - на сетях водоотведения.

В основе инвестиционных и производственных программ региональных водоканалов проекты, направленные на повышение качества питьевой воды и снижение негативного воздействия стоков на окружающую среду.

Применение метода мембранного электролиза позволило отказаться от хлора при обработке речной воды. Строительство цехов механического обезвоживания осадка и оснащение очистных сооружений канализации современным оборудованием повысило качество очистки сточных вод, сохраняя водные артерии страны.

С 2010 по 2019 годы «Росводоканал» направил на природоохранную деятельность более 4,3 млрд руб. В 2020 году на эти цели предусмотрено финансирование в объеме 668 млн рублей.

- Улучшение качества жизни людей и экологии - самый важный результат нашей работы. Омичи обеспечены качественной питьевой водой и отведением сточных вод. К сожалению, этого нельзя сказать про жителей Омской области. Наше предприятие сегодня, обновляя городскую коммунальную инфраструктуру, применяет самые новейшие технологии, недоступные еще пару десятилетий назад. Все это большие положительные сдвиги, и мы будем и далее работать в этом направлении, - рассказал генеральный директор «Росводоканал Омск» Сергей Шелест.