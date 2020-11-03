Омичи снова недовольны работой маршруток

Чтобы уехать в сторону Телезавода омичам приходится долго стоять на остановках.

Омичи уже не первый раз жалуются на режим работы общественного транспорта в городе. На маршрутах, которые работаю на центральных улицах больших проблем нет, а вот те, что должны возить омичей в чуть более отдаленные районы города, часто приходится ждать слишком долго. Об этом горожане пишут в соцсетях.

Накануне появилось еще одно сообщение от возмещенного омича.

- Что происходит у нас с транспортом? Уехать из центра в сторону Телезавода на 434 невозможно! Люди по выходным тоже работают, особенно после 15, - разместили гневный пост в соцсетях. В комментариях омичи упомянули еще несколько маршрутов, которых трудно дождаться.

В мэрии заверили, что недавно проводили контроль за интервальностью движения на маршруте №434 и нарушений не нашли.

- 20 октября на маршруте №434 проходила проверка интервалов движения на остановке "Библиотека им. Пушкина" в направлении "КДЦ Маяковский" с 13:00 до 15:00. Автобусы маршрута №434 проходили остановку в 13:04, 13:14, 13:20, 13:28, 13:39, 13:43, 13:52, 13:59, 14:10, 14:18, 14:32, 14:42, 14:48, 14:59. Перевозчику на маршруте №434 даны рекомендации усилить контроль выпуска подвижного состава в линию и не допускать сокращения автобусов на маршруте, - сообщили в пресс-службе администрации.