В омском минздраве опровергли слух о возвращении к своим обязанностям отстраненной замминистра Маловой

Слухи о возвращении Маловой к своим обязанностям пошли после того, как она попала на снимок с министром Солдатовой. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Появились слухи о том, что замминистра омского здравоохранения Анастасия Малова вновь вернулась к своим обязанностям. Ранее ее отстраняли на 7 дней до окончания проверки. Поводом послужила история с переполненными больницами, когда две отчаявшиеся бригады скорой повезли пациентов с ковидом к стенам минздрава. Только после этого в Омске удалось найти две свободные койки в БСМП-2. За оказание медицинской помощи населению в ведомстве отвечала как раз замминистра Анастасия Малова.

Сегодня появилось фото, на котором она вновь находится рядом с главой ведомства Ириной Солдатовой. Многие предположили, что Малова вернулась в региональный минздрав и приступила к своим обязанностям. Однако в ведомстве эти догадки не подтвердили.

- Анастасия Николаевна является акушер-гинекологом, изначально в Омскую область приехала в качестве заместителя министра по вопросам оказания помощи женщинам и детям и была приглашена на встречу для общения с федеральным куратором для получения актуальной информации по своим профильным темам, - пояснили сайту "Комсомольская правда в Омске" в пресс-службе регионального минздрава.