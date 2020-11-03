Под Омском произошел серьезный пожар

Пожар случился в селе Троицком. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Крупный пожар случился в ночь на 3 ноября в селе Троицком Омского района.

– В 03.10 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании надворных построек, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На момент прибытия первого пожарного расчета горели надворные постройки (хозяйственный блок частного дома, баня, сарай, трактор). Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Огонь локализован в 04.09. Ликвидация открытого горения в 04.16. На тушение привлекались четыре единицы техники и 21 человек личного состава.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области