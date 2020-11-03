«Нужно насытить полки аптек»: Губернатор признал дефицит лекарств в Омске

Губернатор обратится напрямую к производителям лекарств. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Соцсети завалены жалобами омичей на дефицит лекарств, которыми лечат орви, грипп и коронавирус. Купить арбидол или антибиотики в аптеках сейчас непросто: многие просят знакомых присылать таблетки из других регионов. Либо обмениваются между собой. Признал на встрече с руководителями аптечных сетей проблему и омский губернатор Александр Бурков.

Он отметил, что спрос на эти препараты в регионе очень высок. Глава региона собирается написать напрямую письмо производителям этих лекарств с просьбой поставить в Омск как можно больше противовирусных.

- Сегодня неважно, кто у нас будет торговать лекарствами, нам важно насытить полки аптек. Важно, чтобы люди не ездили из Москаленок в Омск за этими лекарствами или из Омска в Новосибирскую область и обратно, - сказал губернатор. - Чтобы этого не было, сегодня нам нужно обеспечить насыщение лекарствами наших аптечных пунктов. Поэтому я буду обращаться лично к производителям, писать письма.

Также, по словам Александра Буркова, будет единый информационный телефон, по которому омичи смогут узнать о наличии того или иного лекарства в конкретной аптеке.