Омичей призвали не верить фейкам из соцсетей

Ролик о переполненных коронавирусными пациентами больницах Томска вызвал общественный резонанс в Омске. Эксперты призывают перепроверять всю информацию из соцсетей и больше доверять омским медикам.

В воскресенье, 1 ноября, в соцсетях появился ролик, на котором пациенты с коронавирусом лежат в коридоре больницы. Как оказалось позже, дело происходило в респираторном госпитале на базе медико-санитарной части №2 в Томске, а не в Омске. Но это видео вызвало живой интерес у омичей, они ошиблись и решили, что дело происходит в местной больнице. Панические настроения переняли некоторые журналисты, и новости средств массовой информации вновь запестрели «сенсациями».

Областной минздрав указал на закравшуюся ошибку, и паника сошла на нет. Но неприятный осадок от случившегося все же остался. Некоторые омичи продолжают считать, что в омских больницах дела обстоят так же. Успокоить омичей поспешил главный врач КМХЦ Вадим Бережной:

«Сегодня во многих регионах складывается непростая ситуация в сфере здравоохранения. Чтобы избежать того, что мы видели, в Омске и области были развернуты дополнительные места для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Проработана схема маршрутизации пациентов для госпитализации. Медики работают на пределе своих возможностей. Тем не менее каждый из нас может существенно помочь врачам в это непростое время. Достаточно строго соблюдать все необходимые меры предосторожности: носить маски и перчатки в общественном транспорте и местах скопления людей. Сейчас в больницах делается все, чтобы люди получали необходимую медицинскую помощь».

Председатель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова призналась, что в своей практике сталкивалась с фейковыми новостями, и поделилась советом, как на них реагировать.

«Вместо того, чтобы сказать слова благодарности медикам, которые в это непростое время вкладывают свой профессионализм, здоровье и душу в борьбу с опасным вирусом, кто-то накаляет обстановку. Я к фейкам отношусь отрицательно. Считаю, что человек сегодня должен уметь дифференцировать информацию и отделять мух от котлет. К информации в соцсетях нужно относится настороженно: неизвестно, какую цель преследуют люди, которые выкладывают подобные видео. Видимо, они хотят специально расшатать и сделать еще более напряженной ту непростую обстановку, которая сейчас сложилась. Такие видео и сообщения нужно игнорировать, а всю информацию из соцсетей — перепроверять», — подчеркнула Лидия Петровна.

Руководитель Общественной палаты региона признает, что времена сегодня сложные, положение дел тревожное, но это нужно пережить и самим соблюдать правила безопасности.

«Я всегда говорю: уважаемые коллеги, друзья, соседи, следуйте рекомендациям, которые делают врачи. Носите маски, общайтесь на расстоянии друг от друга, а люди старшего возраста, обратитесь к волонтерам, не будьте равнодушными. И чаще мойте руки», — добавила Лидия Герасимова.