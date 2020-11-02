В Омске пьяный подросток не справился с управлением и протаранил два авто

В Омске пьяными за руль садятся не только взрослые, но и подростки. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Хэллоуинская ночь оказалась непростой для омских гаишников. Правда, гоняться им пришлось не за нечистью, а за пьяными детьми на ВАЗах, возомнившими себя гонщиками.

Первый случай произошел в районе дома № 45 на проспекте Карла Маркса. 17-летний подросток на «пятерке» не справился с управлением и влетел сразу в два авто – «Хендай» и «Субару». Нетрезвому водителю и его пассажиру-ровеснику понадобилась медицинская помощь.

В отношении лихача возбудили административное дело по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». Спустя несколько часов в районе дома № 9/2 на улице Доковской полицейские остановили еще одни «Жигули». За рулем находился пьяный 15-летний мальчик.

– Подросток был отстранен от управления транспортным средством, автомобиль помещен на специализированную стоянку, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Для дальнейшего разбирательства юноша был доставлен в отдел полиции.