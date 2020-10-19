Бойцы студенческих отрядов Омского ГАУ приняли участие в образовательной программе форума ООСО – 2020

С 10 по 11 октября на базе детского оздоровительного лагеря «Березка» проходил форум ООСО – 2020, на котором будущие командные составы и активные бойцы направлений повышали свои компетенции в вопросах деятельности студенческих отрядов Омской области.

Штаб СО Омского ГАУ представили отряды: СОП «Альтависта», ССхО «Нива», ССхО «Земфаковец», а также командир и комиссар штаба СО Омского ГАУ.

Участники выезда проходили практическую игру, в которой попробовали себя в качестве командного состава в течение всего сезона. Бойцы успели принять участие во всех ключевых мероприятиях ООСО, поучаствовать в конкурсе на лучший линейный отряд и отправиться в трудовое лето. В ходе импровизированного конкурса бойцы узнали тонкости подготовки к мероприятиям, правильность заполнения документации, порядок прохождения аттестации, оформление отчетов, заявок и релизов, а также в полной мере погрузились в подготовительный сезон перед отправкой на трудовой проект.

«Форум является отличной возможность для прокачки своих знаний. Каждому из участников выпала уникальная возможность попробовать себя в роли командного состава. За один день мы успели прожить целый год, и этот год был настолько насыщенным, что мы иногда просто не успевали за событиями, которые нам предлагали ведущие. Хочу выразить благодарность всем причастным к организации мероприятия. Спасибо, что дали возможность стать частью этого конструктивного выезда!» - поделился впечатлениями Алексей Легута , и.о. командира штаба СО Омского ГАУ.

На следующий день форума участники прослушали лекцию от председателя правления ОРО МООО «РСО» Алексея Николаевича Потейко . Затем подготовили и презентовали кейс-задания штаба регионального отделения, в которых были представлены ключевые проблемы подготовительного сезона и пути их решения, цели на сезон 2021 года и блоки по направлениям кейс-метода, ответственность за реализацию которых взяли участники форума.