«Ночь искусств» в Омске пройдет в онлайн формате

В этом году «Ночь искусств» для омичей проведут онлайн.

Завтра, 3 ноября, как обычно стартует "Ночь искусств". В Омске, как и во всех других городах, различные мероприятия пройдут в онлайн формате из-за сложной эпидемиологической обстановки. Для омичей уже подготовили новые экскурсии, эксклюзивные лекции, онлайн-спектакли и многое другое.

- В этом году "Ночь искусств" дает возможность, не выходя из дома, посетить сразу несколько учреждений, провести этот вечер в компании омских артистов и музейных сотрудников, - отметили в министерстве культуры.

Полную информацию обо всех онлайн-мероприятиях можно узнать на портале "Культура". Трансляции начнутся 3 ноября с 20:00.