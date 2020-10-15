В бизнес-инкубаторе Омского ГАУ состоялась деловая игра «Предпринимательская инфраструктура региона»

Модератором выступил директор бизнес-инкубатора Виталий Юрьевич Епанчинцев. Из числа участников были сформированы 4 кросс-функциональные команды. Перед командами была поставлена задача – за один час проанализировать предложенную модель бизнеса в Омском регионе и презентовать результат проведенного анализа. В результате активного мозгового штурма команды представили свои идеи по участию в предпринимательской деятельности.

На втором этапе команды должны были предложить как можно больше идей взаимодействия субъектов предпринимательской инфраструктуры и выбрать из них самую перспективную с коммерческой точки зрения. В завершение мероприятия команды по очереди в формате elevator pitch (3-х минутное выступление) презентовали свои бизнес-идеи. Во время проведения деловой игры студенты не только показали свой предпринимательский потенциал, но и ближе познакомились друг с другом. Усвоенная при выполнении заданий информация поможет в дальнейшем реализовать новые интересные проекты.

Евгений Михальченко, студент 1 курса землеустроительного факультета:

В ходе деловой игры участники смоделировали работу бизнес-сообщества и оценили свои способности к предпринимательской деятельности. Мы не только обрели новые знакомства и поделились своим опытом, но и смогли поучиться у других. Такие мероприятия нужны, я узнал много нового и интересного, что пригодится мне в будущей профессиональной деятельности.

Асемгуль Купеева, магистрант 2 курса экономического факультета:

Деловая игра полезна тем, кто хочет стать предпринимателем, достигнуть успеха в социуме, освоить на практике принципы сотрудничества. Мне попались открытые и общительные ребята, поэтому очень понравилось взаимодействовать в команде. На тренинге участники получили опыт, который в дальнейшем смогут применить в реальной ситуации.

Владислав Михальков, студент 1 курса ОмГТУ:

Мы закончили игру, обогатившись новыми бизнес-идеями и стратегиями для воплощения их в реальной жизни «вот прямо сейчас», некоторые узнают о себе нечто, что поможет им в построении карьеры, другие найдут альтернативные способы получения дохода. Кофе-брейк в промежутках между этапами помог участникам снять напряжение и оценить гостеприимство Омского ГАУ.