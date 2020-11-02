Преподаватели ОмГМУ помогают лечить омичей от ковида

Профессора и преподаватели студенты, ординаторы и аспиранты ОмГМУ с первых дней пандемии коронавируса активно помогают омскому здравоохранению. Сейчас, когда темпы роста заболеваемости чрезвычайно высоки, эта помощь особенно нужна и важна.

Проверка на прочность.

В настоящий момент, более 290 профессоров и преподавателей устроены и работают в практическом здравоохранении, из них 82 сотрудника работает в ковид-центрах. 777 ординаторов, из которых 429 первого года обучения и 348 второго года обучения, а также 62 ординатора, которые трудятся в ковид-центрах, сообщает пресс-служба ОмГМУ. Порядка 900 студентов помогают врачам регионального здравоохранения в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Помимо этого, имеется резерв оперативной мобильной группы Министерства здравоохранения РФ в который включены три профессора ОмГМУ. Наши преподаватели встали плечом к плечу с врачами регионального здравоохранения. Кто-то включился в этот процесс буквально с первых дней начала пандемии, кто-то чуть позже, когда проблема нехватки медкадров обозначилась особенно остро.

Доцент кафедры фтизиатрии, фтизиохирургии и инфекционных болезней ОмГМУ Лариса Владимировна Пузырева с ковидными пациентами работает уже более полугода. Впервые диагноз COVID-19 она и ее коллеги из инфекционной больницы №1 им. Д.М. Долматова поставили супругам Г., в конце марта. Пациенты длительное время находились на лечении в стационаре.

Пузырева Л.В.

- Сначала было тяжело, сейчас привыкли, - вспоминает Лариса Владимировна. - Втянулись быстро, примерно за месяц. Сейчас помимо преподавательской деятельности, занимаюсь тем, что работаю дежурным врачом-инфекционистом в стационаре. Вместе с коллегами веду прием, госпитализацию пациентов с вероятной коронавирусной инфекцией, делаю клинический обход в дежурные часы в «красной зоне» стационара. Работа напряженная: с утра лекции, вечером – дежурства. Мне больше нравятся суточные дежурства. Появляется больше времени, чтобы оценить состояние пациентов, понаблюдать за ними в динамике.

По словам Ларисы Владимировны, чаще всего приходится иметь дело с пациентами, которые находятся в состоянии средней степени тяжести. И здесь главная задача - не упустить момент и не пропустить ухудшения.

«Клиническая картина у таких пациентов бывает скоротечной. Человеку может стать хуже за два-три часа, и он может оказаться на ИВЛ. Поэтому здесь нужен постоянный контроль.»

Ассистенту кафедры поликлинической терапии и внутренних болезней ОмГМУ врачу-терапевту Ирине Владимировне Лаптевой включиться в борьбу с инфекцией также пришлось едва ли не с первых дней начала пандемии. Ирина Владимировна помимо того, что является ассистентом кафедры еще и заведует терапевтическим отделением № 1 поликлиники БУЗОО "Городской больницы № 3".

- Оказываем медицинскую помощь пациентам с подтвержденной и вероятной новой коронавирусной инфекцией. На контроле пациенты с лёгким течением заболевания, а также с осложнёнными формами. Нагрузка, конечно, как и у всех очень большая, плюс повышенные риски. Но разве профессия врача изначально не подразумевает риск? Да, ситуация не простая, но людям нужно помогать - отмечает доктор.

Лаптева И.В.

Врачи тоже болеют.

Сейчас в наших больницах особенна, необходима помощь нашим коллегам.

С марта месяца доцент кафедры общей хирургии ОмГМУ и врач Городской Клинической больницы № 1 им. Кабанова Сергей Владимирович Черненко из-за повышенной нагрузки работает почти без выходных:

- Раз в неделю стандартно мы с коллегами сдаем тест на антитела. При этом сам Сергей Владимирович отмечает: сейчас не самое подходящее время, чтобы болеть и без помощи специалистов вуза было бы очень тяжело. За время пандемии, помимо Горбольницы №1, где с самого начала своей врачебной деятельности я тружусь торакальным хирургом, также успел поработать хирургом по неотложной помощи в областном клиническом онкодиспансере и врачом – инфекционистом в МЧС№4. Заранее прогнозов не делаю, но скорее всего, этот список еще не окончательный. С первых дней я отправился на помощь практическому здравоохранению, ведь это – наш врачебный долг.

Черненко С.В.

Покой нам только снится.

Сегодня, говорят врачи, битву им приходится вести с особо коварной инфекцией. И здесь только лишь усилиями медиков не обойтись. Ответственность за происходящее несут и сами пациенты. К счастью, ситуация в понимании своей личной ответственности за происходящее начинает меняться в сторону большей осознанности и настороженности.

- Люди сейчас всерьез призадумались. Возможно, не все, но многие начали лучше понимать, что Ковид -19 крайне опасная инфекция, - делится наблюдениями врач-пульмонолог областной клинической больницы, профессор кафедры госпитальной терапии и эндокринологии ОмГМУ Евгения Александровна Байгозина. Чем лучше люди будут соблюдать меры безопасности, тем меньше будет заболевших.

Байгозина Е.А.

- Лучшая борьба с пандемией это мыло, свежий воздух и здравый смысл, - говорит Сергей Черненко.

Схожие мысли озвучивает и врач Лариса Пузырева:

- Ковид научил нас более внимательно относится друг к другу, мыть руки и соблюдать дистанцию. А для медиков – это еще и проверка на прочность, на профессионализм. Это колоссальный опыт, который нам еще предстоит оценить и осознать.

А пока все, кто находятся сейчас на «передовой» и трудится на благо нашего здоровья, лишь убедительно просят: не пренебрегать мерами профилактики – носить маску, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Таким непростым образом, профессора и преподаватели ОмГМУ пришли на помощь своим коллегам, помогая врачам региона.

Фото пресс-служба ОмГМУ