В Омской области школьника высадили из автобуса за отсутствие маски

Школьнику пришлось выйти из-за отсутствия маски. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С введением более жестких мер по соблюдению масочного режима неизбежно стали происходить конфликты между пассажирами и кондукторами. Сегодня в Омске для того, чтобы высадить омича из автобуса даже пришлось вызвать полицию. А жители Тары рассказали о другом инциденте, героем которого стал школьник.

Утром на одном из маршрутов местный житель стал свидетелем, как кондуктор с криками выставила школьника из сало на отсутствие маски.

- Не знаю, что говорить и как дальше действовать, смотреть на это уже невозможно. Кондуктор утром высадила школьника с криками: "за отсутствие маски". Я понимаю, что такие требования, но на его месте мог оказаться и её, и ваш ребёнок, - написал автор поста.

В комментариях жители Тары заметили, что к работе именно этого кондуктора в целом были нарекания и раньше. Сами работники транспорта заявляют, что оказались в неоднозначной ситуации из-за наложенных на них обязанностей по контролю за соблюдением масочного режима.