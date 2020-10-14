Бойцы Омского регионального отделения РСО подвели итоги трудового сезона 2020 года

На мероприятии были подведены итоги целины, награждены лучшие бойцы ЛСО, подведены итоги и награждены участники конкурса профессионального мастерства «Труд-Крут», а также объявлены лучшие отряды направлений.

«Мы завершаем трудный сезон 2020 года, переходим в не менее трудный, но яркий и насыщенный сезон 2021 года. Всем нам я хочу пожелать только терпения, удачи, успеха в учебных делах, ведь самое главное — это учеба. Без студентов не будет и студенческий отрядов, поэтому нужно стараться ещё более усердно грызть гранит науки. Стоит отметить, что несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в стране и в мире, наши бойцы вышли в трудовой сезон и продолжают работать на благо студенческих отрядов, на благо нашей страны. Всех поздравляю с завершением сезона, желаю удачи в грядущем 2021 году. Надеюсь, что мы все с вами отлично поработаем и станем лучшими в стране! ООСО, вперед!» — поздравил бойцов с завершением целины командир штаба студенческих отрядов Омской области Владислав Воронов.

Бойцы студенческих отрядов Омского ГАУ также приняли участие в мероприятии и получили свои заслуженные награды. Лучшими бойцом ССхО «Нива» стал Ермолаев Виктор, факультет технического сервиса; Лучшим бойцом ССхО «Земфаковец» стала Рощикова Полина, землеустроительный факультет; Лучшим бойцом СОП «Альтависта» стала Киселёва Виктория, факультет ветеринарной медицины. Ребятам вручили значок лучшего бойца и небольшие подарки от студенческих отрядов.