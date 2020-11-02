«Кидаются с кулаками на экипаж»: Кондукторы жалуются на омичей, отказывающихся носить маски

С 1 ноября в омском общественном транспорте можно проехать только в маске и перчатках. Фото: Артем КИЛЬКИН

В очень непростой ситуации оказались в эти дни сотрудники омского транспорта. Придумали требование об обязательном ношении масок в автобусах не они. А вот объясняться с разъяренными пассажирами приходится как раз им.

По новым требованиям, омичи не имеют права ехать в общественном транспорте без средств защиты – в регионе бушует вторая волна коронавируса. Особо упорных приходится выпроваживать из салона кондуктору и водителю. Если пассажир отказывается покидать салон, на место вызывают полицию.

Судя по всему, до приезда правоохранителей автобус никуда не едет. Начинают роптать уже другие пассажиры, опаздывающие на работу. И все накопившиеся зло они срывают на исполнителях требований, которые уже и сами не рады происходящему.

– Маски для пассажиров нам не выдают. Мы покупаем сами, за свой счет, чтобы хоть как-то выйти из ситуации, – жалуется в соцсетях один из потерпевших транспортников. – Пассажиры, которые не успеют по своим делам, вините администрацию, а не работников транспорта. Если экипаж не выполнит распоряжение и в этот момент зайдет проверка, сразу акт о невыполнении и лишение зарплаты. Получается либо мы уголовники, либо без зарплаты. И получается, что водитель и кондуктор везде виноваты. Уже по интернету ходит видео, где люди кидаются с кулаками на экипаж. Для чего это сделано? Полгода все ездили, как хотели, а теперь включилась забота о нас? У медикрв есть дооплаты за работу с больными ковидом, почему работникам транспорта этого не делают?

В пресс-службе дептранспорта пояснили: и рады бы закупать маски и бесплатно раздавать их пассажирам, но эту инициативу не одобрили в горсовете. В и без того дефицитом из-за пандемии бюджете Омска на это просто нет денег.

– По информации от муниципальных пассажирских предприятий, на сегодняшний день подавляющее большинство пассажиров соблюдает масочный режим при пользовании муниципальным общественным транспортом, – заверили в ведомстве.

Тем временем, для омских кондукторов появилась памятка, как бороться с пассажирами без масок.