Омичи могут принять участие во флешмобе

Всероссийский онлайн-флешмоб «Россия – наш общий дом» пройдет 3 и 4 ноября. В эти дни жителям нашей страны предлагают опубликовать в своих аккаунтах в социальных сетях пост, который будет содержать изображение и познавательные факты о культуре и традициях народов России. Рассказать можно об обычаях и обрядах, национальных промыслах и ремеслах, музыке и литературе, происхождении блюд традиционной кухни и значении орнаментов на народных костюмах и других сведениях.

В посте нужно обозначить название народа, о котором пойдет речь, рассказать о выбранном факте и прикрепить фотографию, оформленную в соответствии с шаблоном. В записи обязательно надо указать хештег акции #Россиянашобщийдом.

День народного единства – это день единения, взаимопомощи и примирения. Этот праздник напоминает нам, как 400 лет тому назад россияне разных сословий, веры и национальностей сплотились, чтобы дать отпор врагу. 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.