Прошло одно из главных деловое событие российского АПК - XXII Российская агропромышленная выставка «Золотая Осень – 2020»

В этом году в связи с современными реалиями мероприятие прошло преимущественно в онлайн - формате, что позволило расширить его аудиторию и познакомить с ключевыми тенденциями и достижениями агропромышленного комплекса максимальное количество аудитории.

7 октября при поддержке Минсельхоза РФ в формате видеоконференции прошла дискуссионная панель «Деревня в тренде: лидеры изменений». В ней приняли участие активисты Омского регионального отделения Российского союза сельской молодежи, студенты Омского ГАУ Лобищева Марина, Фадин Филипп, Хоркуш Дарья (агротехнологический факультет), Бояршина Юлия, Зимина Екатерина, Рассоленко Анастасия (землеустроительный факультет), Лешонок Александрина, Скорина Диана (факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования), Тихонова Александра (факультет зоотехнии, товароведения и стандартизации), Глотов Матвей, Кузьменко Анастасия (факультет ветеринарной медицины).

На площадке были рассмотрены три основных вопроса: кадры для села, механизмы поддержки местных сообществ и тренды развития сельских территорий. В период пандемии жители крупных городов задумались о переезде из мегаполисов, в связи с чем был отмечен значительный рост спроса на аренду и покупку загородной недвижимости в период самоизоляции. Кроме того, стали актуальными новые тренды: ведение здорового образа жизни и возрождение сельского образа жизни.

Председатель РССМ, координатор проекта «Село. Территория развития», член Центрального штаба ОНФ Юлия Оглоблина отметила, что недостаток квалифицированных кадров является одним из факторов, тормозящих развитие сельских территорий. Программа «Кадры для села» позволит создать кадровый резерв управленцев для сельскохозяйственных территорий.

В дискуссии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, проректор по экономике Мичуринского аграрного университета, победитель конкурса управленцев «Лидеры России 2020» Екатерина Иванова и глава КФХ «Экоферма «Гусиная столица» Егор Достовалов.

Эксперты в области агропромышленного комплекса, сотрудники центрального аппарата и региональные представители Российского союза сельской молодёжи (РССМ) ответили на все поступившие вопросы, поделились собственным опытом реализации проектов и получения грантов, рассказали о проектах, которые будут реализованы в ближайшие годы, а также мерах государственной поддержки молодёжи на селе.