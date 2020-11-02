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Омичи жалуются на прорыв трубы, с которым никто ничего не может поделать

Жильцы месяц пытаются добиться действий от управляющей компании
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Вода в подвале медленно, но верное пребывает каждый день.

Вода в подвале медленно, но верное пребывает каждый день.

Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях омичи опубликовали тревожные снимки затопленной трубы в подвале. Конечно, на первый взгляд ситуация не выглядит критичной, но омичка, написавшая пост, рассказывает, что вода течет уже месяц из трубы, которая уходит в землю под домом. Жильцы дома №29 на улице Энергетиков не могут даже самостоятельно определить, откуда именно пребывает вода.

До поврежденного участка трубы просто так не добраться. Видимо, он скрыт под землей.

До поврежденного участка трубы просто так не добраться. Видимо, он скрыт под землей.

Фото: ВКонтакте

- Что делать? Куда идти? Три недели пытаемся решить эту проблему, но всё бесполезно. УК "МИР" и водоканал бездействуют, - пишет в посте омичка.

В комментариях горожане советуют жаловаться в вышестоящие инстанции или откачивать воду самим, пока ее не так много.