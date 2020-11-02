Омичи жалуются на прорыв трубы, с которым никто ничего не может поделать

Вода в подвале медленно, но верное пребывает каждый день. Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях омичи опубликовали тревожные снимки затопленной трубы в подвале. Конечно, на первый взгляд ситуация не выглядит критичной, но омичка, написавшая пост, рассказывает, что вода течет уже месяц из трубы, которая уходит в землю под домом. Жильцы дома №29 на улице Энергетиков не могут даже самостоятельно определить, откуда именно пребывает вода.

До поврежденного участка трубы просто так не добраться. Видимо, он скрыт под землей. Фото: ВКонтакте

- Что делать? Куда идти? Три недели пытаемся решить эту проблему, но всё бесполезно. УК "МИР" и водоканал бездействуют, - пишет в посте омичка.

В комментариях горожане советуют жаловаться в вышестоящие инстанции или откачивать воду самим, пока ее не так много.