Омский мошенник прятался в Калуге 3,5 года

Омичу удавалось скрываться более 3 лет.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Омича подозревали в мошенничестве в особо крупном размере в 2017 году. Но во время следствия в мае того же года подозреваемый исчез. Его искали в Омске, но не добились результатов, тогда подали в федеральный розыск. Мужчине успешно удалось скрываться почти 3,5 года.
Нашли его в Калуге. За это время беглый омич успел обзавестись новой работой, знакомствами и даже купил автомобиль. На нем его и задержали сотрудники калужского ДПС. Сейчас мошенника направили в Омск, где его ждет наказание за прошлые преступления, а также за то, что скрывался от следствия.