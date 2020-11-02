Омский мошенник прятался в Калуге 3,5 года

Омичу удавалось скрываться более 3 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омича подозревали в мошенничестве в особо крупном размере в 2017 году. Но во время следствия в мае того же года подозреваемый исчез. Его искали в Омске, но не добились результатов, тогда подали в федеральный розыск. Мужчине успешно удалось скрываться почти 3,5 года.

Нашли его в Калуге. За это время беглый омич успел обзавестись новой работой, знакомствами и даже купил автомобиль. На нем его и задержали сотрудники калужского ДПС. Сейчас мошенника направили в Омск, где его ждет наказание за прошлые преступления, а также за то, что скрывался от следствия.